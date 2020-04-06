Панихиду по погибшим подводникам в Никольском соборе будут транслировать онлайн

Панихиду по погибшим подводникам в Никольском соборе будут транслировать онлайн
День памяти был установлен приказом Главнокомандующего ВМФ в память о трагической гибели 7 апреля 1989 года атомной подводной лодки К‑278. Фото: pixabay.com

Ежегодно 7 апреля в Никольском морском соборе Северной столицы проводят панихиду по погибшим подводникам. В этот раз товарищей, коллег и родных умерших попросили остаться дома.

Во вторник, 7 апреля, памятное мероприятие состоится в закрытом режиме. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург», цитируя председателя городского клуба подводников Игоря Курдина. Власти города на Неве предложили организовать онлайн-трансляцию панихиды, чтобы отдать дань памяти погибшим все желающие могли из дома.

Обычно в этот день в Никольском соборе собираются тысячи человек, но, к сожалению, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация требует строгих мер безопасности. Поэтому всех ветеранов клуба настоятельно просят не выходить на улицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятные мероприятия, посвященные Дню освобождения узников фашистских лагерей, ежегодного проводимые в Петербурге, перенесли на октябрь 2020 года.

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