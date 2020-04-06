Росгвардия готова усилить охрану территории возле десяти больниц Петербурга

Пока строгие меры предосторожности действуют лишь в "Заре". Фото: Google View

Пока строгие меры предосторожности действуют лишь в "Заре". Фото: Google View

Наряды вневедомственной охраны готовы усилить охрану возле стационаров Северной столицы, как это уже произошло на территории пансионата «Заря», который сейчас является обсерватором для петербуржцев с подозрением на COVID-19.

На сегодняшний день велика вероятность, что возле десяти городских стационаров будет усилено патрулирование прилегающей территории сотрудниками Росгвардии. В перечень попали инфекционная клиническая больница имени Боткина, причем корпуса, как на Пискаревском проспекте, так и на Миргородской улице, детская больница №22 в Колпино, сестрорецкая городская больница №40 и другие медучреждения, которые принимают пациентов с пневмонией, ОРВИ и гриппом.

Такие меры связаны с необходимостью противодействия распространения коронавирусной инфекции, которая стремительно проникает в больницы Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщал, что Александровскую больницу закрыли на карантин, после того как несколько сотрудников заразились коронавирусом.