За неделю экологи в Петербурге вывезли 107 люминесцентных ламп

С 30 марта по 5 апреля экологические аварийные службы Северной столицы продолжали работать в режиме повышенной готовности.

Экологическая обстановка в городе, как передают в Комитете по природопользованию, в это время оставалась стабильной. За прошедшую неделю к экологам поступило 381 обращение от горожан, из которых потребовалось 32 выезда для ликвидации ртутных загрязнений и 3 выезда по прочим химическим загрязнениям.

В общей сложности, сотрудники СПб ГУП «Экострой» вывезли за неделю 107 единиц люминесцентных источников света и 21,15 кг химических отходов. Кроме того, за прошедшие 7 дней возбуждено 8 дел об административных правонарушениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург занял десятую строчку в рейтинге экологических регионов России, подготовленном по итогам зимы.