Петербург занял 10 место в экологическом рейтинге регионов России

Петербург занял 10 место в экологическом рейтинге регионов России
Петербуг вошел в экологический рейтинг. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Петербург стал десятым в «Национальном экологическом рейтинге регионов» России по итогам прошедшей зимы. Первое место заняла Тамбовская область.

Топ-10 представили Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус». В него вошли региона с относительно высокими показателями в сфере экологической безопасности и окружающей среды. В расчет брались данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

Как подчеркнули в комитете по природопользованию Петербурга, лидирующие позиции традиционно занимают сельскохозяйственные регионы, в которых нет большого уровня промышленного загрязнения. Это Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай и Алтайский край.

«Поэтому особенно примечательно, что Санкт-Петербург как крупный центр с развитой промышленностью и транспортной инфраструктурой сохраняет свое лидерство в экологическом рейтинге», — подчеркнули в пресс-службе комитета.

Москва заняла 5 место в рейтинге. В топ-10 также попали Курская и Магаданская области, Чукотский АО и Республика Коми.

В аутсайдерах оказались Бурятия, Московская область, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологи взяли пробы почвы на месте крупного пожара в Колтушах в Ленинградской области.

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