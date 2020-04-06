Стали известны тарифы на лечение коронавируса по ОМС в Петербурге

Согласно тарифам, лечение коронавируса будет стоить от 60 до 202 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Согласно тарифам, лечение коронавируса будет стоить от 60 до 202 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В понедельник, 6 апреля, на заседании Тарифной комиссии в Северной столице утвердили стоимость лечения коронавируса по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Коронавирусная инфекция признана опасным для жизни заболеванием, лечение которого может осуществляться за счет бюджетных средств. Теперь оплачивать нахождение пациентов с COVID-19 в больнице будет Территориальный фонд ОМС, пишет «Доктор Питер».

В ходе совещания также утвердили тарифы на лечение, озвученные ранее вице-губернатором Евгением Елиным. Так, курс лечения от коронавируса в легкой форме обойдется в 60 тысяч рублей, в средней — 140 тысяч, а тяжелая форма будет стоить 202 тысячи рублей. Тем не менее, сумма может значительно увеличиться, если состояние пациента потребует экстренных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росгвардия готова усилить патрулирование территорий возле десяти петербургских стационаров, принимающих горожан с пневмонией, гриппом и ОРВИ.