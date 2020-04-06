Петербуржцы с возмущением делятся фотографиями очередей возле почты

"Все организации закрыли, никуда не пускают, так они на почту побежали", - возмущаются участники группы. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

"Все организации закрыли, никуда не пускают, так они на почту побежали", - возмущаются участники группы. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Несмотря на строгие меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, — нерабочий режим, самоизоляция, — петербуржцы продолжают нарушать их, к примеру, выстраиваясь в очереди на почту или за корюшкой.

О толпах нарушителей с возмущением пишут другие, вероятно, более сознательные горожане в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». В понедельник, 6 апреля, пользователь поделился фотографией очереди возле отделения «Почты России» на проспекте Энгельса, 58.

На снимке видно, что возле входа толпится более двадцати человек, среди которых много пожилых людей. Комментаторы недоумевают, почему именно те, кто находится в зоне повышенного риска приходят в места массового скопления людей.

Между тем, gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле, в связи с эпидемиологической ситуацией, «Почта России» организует доставку на дом всех пособий и пенсионных выплат.