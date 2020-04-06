Кадыров прокомментировал слова Мишустина о закрытии границ регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее высказался о том, что закрытие границ отдельных регионов говорит о превышении полномочий местных органов власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поспешил ответить на подобное заявление в своем Telegram-канале. Кадыров подчеркнул, что в республика не закрыта, ведь до сих пор осуществляют перевозки продуктов питания, медикаментов, продолжает движение транзитный транспорт. Помимо этого, глава Чечни уточнил, что, если у кабмина есть какие-то вопросы, касающиеся мер по борьбе с COVID-19 в республике, задать их следует ему лично.

Кадыров заявил, что местное руководство делает все, чтобы не допустить распространения вируса. Чтобы обезопасить граждан можно идти на самые серьезные меры, которые народ поддерживает.

Напомним, с 5 апреля Чечня закрыта на въезд и выезд. Исключения составляют только важные перевозки. Также, с пятницы запрещены движения граждан и транспорта с пятницы с 20:00 до 8:00. Подобные ограничения республика ввела первой среди всех регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чеченская Республика 5 апреля закроется на въезд и выезд.