Футболист «Зенита» не заметил режима изоляции в Петербурге

Футболист «Зенита» не заметил режима изоляции в Петербурге
Магомед Оздоев. Фото: Instagram футболиста

Магомед Оздоев поинтересовался, есть ли самоизоляция в Северной столице.

Недовольство несознательностью жителей города футболист высказал в Twitter. Оздоев отметил, что такое количество машин и людей он наблюдал и раньше и подчеркнул, что сейчас гражданам стоит проявлять ответственность и понимать, что на самом деле происходит с распространением коронавирусной инфекции.

Стоит заметить, что сегодня, в понедельник 6 апреля, количество людей на улице действительно стало больше, о чем сообщил специальный сервис Яндекса, который показал, что самоизоляция днем равнялась 3 баллам. Помимо этого увеличилось и количество пассажиров в общественном транспорте. Возможно, это связано с тем, что некоторым предприятиям с новой недели позволили продолжать работу, в связи с чем работники были вынуждены покинуть дома для продолжения выполнения своих обязанностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафованы 170 нарушителей режима самоизоляции.

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