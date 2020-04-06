В Петербурге зарегистрировали 70 дел о нарушении карантина

В Петербурге зарегистрировали 70 дел о нарушении карантина
Суммы штрафов могут увеличить. Фото: pixabay.com

Данное количество административных дел о нарушении самоизоляции актуально на 6 апреля. При этом, 26 материалов дел суды вернули в правоохранительные органы из-за ошибок и отсутствия необходимых документов, подтверждающих место жительства нарушителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пока что, рассмотреть удалось 6 дел. Четверо граждан, которые решили не оставаться в самоизоляции по прибытию из-за границы были оштрафованы на 500 рублей. Еще двое получили предупреждение. Что касается остальных дел, то они временно отложены. Некоторые граждане хотят лично присутствовать в суде, но не имею возможности из-за карантина. Другие дела отложены из-за отсутствия необходимого извещения о времени и месте составления протокола.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафованы 170 нарушителей режима самоизоляции.

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