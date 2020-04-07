На Ветеранов пассажир испачкал салон авто, а после избил водителя

В Кировском районе Петербурга полиция выясняет обстоятельства госпитализации мужчины.

Согласно данным ГУ МВД по городу, ночью 5 апреля в полицию сообщили об избиении 40-летнего мужчины около дома №5/1 по проспекту Ветеранов.

Позднее в полицию сообщили о том, что из дома на Большом Проспекте Васильевского острова госпитализировали пострадавшего с телесными повреждениями. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, потерпевший завязал ссору с неизвестным, который проезжал в его машине в качестве пассажира. Мужчина испачкал салон и отказался возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга задержала одного из участников драки возле клуба «Палуба».