В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины на Учительской

Правоохранительные органы Северной столицы задержали 55-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве знакомого.

Согласно данным Главного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, в понедельник, 6 апреля, в одном из домов на Учительской улице в Калининском районе был обнаружен труп 48-летнего мужчины, погибшего насильственным образом. Следствие подозревает, что он был убит по неосторожности.

Вероятно, его оппонент, которого оперативно задержали, в ходе конфликта избил знакомого, но не ожидал, что дело обернется смертью пострадавшего. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранительные органы Северной столицы по горячим следам задержали разбойника, который с ножом напал на пассажирку электрички «Луга — Санкт-Петербург».