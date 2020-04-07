Полиция Петербурга по горячим следам поймала хулигана, с ножом напавшего на женщину в элеткричке

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Транспортная полиция Санкт-Петербурга по горячим следам остановила злоумышленника, который с ножом напал на женщину в вагоне электрички «Луга — Санкт-Петербург».

Инцидент произошел вечером понедельника, 6 апреля. В вагоне электропоезда к женщине подошел хулиган и, приставив нож ей к горлу, начал угрожать расправой и требовать деньги. К счастью, пострадавшей удалось позвать на помощь, и преступник не завершил начатое.

Грабитель испугался и выскочил из поезда на станции Толмачево. Женщина оперативно сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители в ближайшее время задержали нападавшего, который оказался 44-летним петербуржец без места работы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Отрадном задержали местного жителя, подозревемого в краже телевизора.