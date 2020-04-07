Во вторник из-за границы в РФ вернутся около 1500 россиян

Всего 7 апреля будет произведено 7 рейсов, которые вернут домой застрявших туристов из РФ.

Рейсы планируется осуществить по следующим направлениям: «Бангкок — Москва», «Бангкок — Санкт-Петербург», «Бангкок — Новосибирск», «Бангкок — Иркутск», «Алжир — Москва», «Токио — Владивосток», «Сеул — Хабаровск». Примерное количество пассажиров на всех рейсах составит 1500 человек. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на сообщение кабинета министров России.

Вчера, 6 апреля, возобновились рейсы для вывоза граждан из-за рубежа. Напомним, 4 апреля они были приостановлены. Причиной был назван необходимый перерыв, который позволил бы понять, сколько соотечественников находятся в других странах. Всем туристам необходимо было заполнить специальную форму на портале Госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вывоз россиян из-за границы возобновят с 6 апреля.