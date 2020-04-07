Петербуржцы не смогут попасть в Финляндию до середины мая

Финляндия официально продлила запрет на пересечение государственной границы в связи с ужесточением карантинных мер на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Решение о продлении ограничений на въезд и выезд принял Государственный совет Финляндии 7 апреля. Обо всем сообщается на официальном сайте совета.

Запрет на поездки в Суоми продлены до 13 мая. Кроме того, власти усилят контроль за передвижениями граждан внутри страны.

При этом все финские граждане, возвращающиеся на родину из-за границы, будут обязаны пройти двухнедельный домашний карантин. При въезде в страну им будут выдавать письменные инструкции.

Помимо этого, на сайте Госсовета отмечается, что объем перевозок на сухопутных границах между Финляндией и Швецией, а также Норвегией сократился примерно на 95% с момента введения ограничений. Сейчас около 80-90% перевозок приходится на грузовые перевозки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время эпидемии коронавируса Финляндия собирает военнообязанных на сборы.