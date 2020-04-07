Комитет по здравоохранению рассказал, кого обязательно будут проверять на COVID-19

Медики, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом, будут сдавать тест на него раз в неделю.

Помимо этого, обязательно брать анализы на патоген будут у людей, вернувшихся в Россию с симптомами ОРВИ, граждан, контактировавших с пациентами, больных с внебольничной пневмонией и граждан старше 65 лет, находящихся в группе риска, которые обратятся в медицинские учреждения с простудой.

Обязательных тест сделают и горожанам, которым жизненно необходима госпитализация. Среди них — беременные, больные онкологией и граждане, делающие диализ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

На данный момент, в Северной столице исследуют анализы на коронавирус 8 лабораторий. Уже в ближайшее время их количество увеличат до 20, чтобы обеспечить еще более эффективную работу в период эпидемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян начали тестировать на коронавирус на дому.