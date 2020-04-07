Как иудеи отметят Песах на карантине

Вечером 8 апреля для верующих наступает один из самых важных праздников — Песах.

Обычно в Синагоге Петербурга на праздник собираются много граждан, но в этом году коронавирусная инфекция ввела свои коррективы, поэтому отмечать иудеи Песах будут дома.

Чтобы верующие смогли все правильно организовать, Синагога выпустила электронное пособие, где подробно описаны этапы подготовки и проведения. Об этом сообщает пресс-служба Большой Хоральной Синагоги.

Ресторан и магазин при Синагоге доставили всем желающим традиционную праздничную еду.

Главным символом Песаха является Маца. За ней обычно приходили в Синагогу. Поэтому, по оперативно принятому решению, была организована доставка лепешек горожанам на дом.

Малообеспеченным гражданам мацу доставили совершенно бесплатно. Помимо этого, 250 пожилых людей получили продовольственную помощь при поддержке спонсора. На дом продукты помогли доставить волонтеры.

Песах — это радостный праздник. И именно веселый настрой очень важен в нынешние непростые времена, связанные с эпидемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что как петербургские евреи отметят пурим.