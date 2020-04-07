Земляне этой ночью станут очевидцами суперлуния

Земляне этой ночью станут очевидцами суперлуния
Луна приблизится к Земле. Фото: Pixabay

Луна подойдет максимально близко к планете ближе к утру.

Астроном московского планетария Людмила Кошман заявила, что в ночь с седьмого на восьмое апреля Луна максимально приблизится к Земле, так что люди смогут увидеть светило во всей красе. Отмечается, что свидетелем суперлуния можно будет в 5:36 утра, но только в тех населенных пунктах, где ясное небо.

Напоминаем, что за год суперлуние случается до 13 раз. Этой ночью светило достигнет самой близкой к Земле точки.

«Если мы ее померим, то видимый диаметр будет 33 минуты 29 секунд. Обычно средний диаметр Луны на небе – 30 минут, то есть полградуса, такой же, как и Солнце»,

– пояснила Кошман, пишут РИА Новости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы наблюдали в понедельник суперлуние. Луна была невероятна близка к Земле. Горожане сделали красивые фотографии и поделились впечатлениями.

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