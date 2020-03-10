Петербуржцы наблюдали в понедельник суперлуние

Петербуржцы наблюдали в понедельник суперлуние
Луна приблизился к Земле. Фото: vk.com/kupchinonews

Луна была невероятна близка к Земле. Горожане сделали красивые фотографии и поделились впечатлениями.

Фотографии появились в социальных сетях в понедельник, 9 марта. Один из снимков появился в группе «Новости Купчино». Петербуржцы рассказывают, что луна выглядела невероятно большой – словно она ненастоящая. У этого явления есть название – суперлуние. В такие моменты Луна подходит к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров, из-за чего она кажется непривычно огромной.

Эксперты отмечают, что суперлуние никак не сказывается на человеке, поэтому переживать об этом не стоит. Куда большее влияние на состояние организма оказывают перепады атмосферного давления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти любовались северным сиянием. Некоторые очевидцы поделились снимками красивого природного явления.

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