В Ленобласти любовались северным сиянием

В Ленобласти любовались северным сиянием
Это второе северное сияние с начало года. Фото: vk.com/aurora812

Некоторые очевидцы поделились снимками красивого природного явления.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. Обо всем россияне, проживающие границе Ленинградской области с Карелией, рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Северное сияние СПб Ленобласть». Там опубликовали несколько снимков, на которых запечатлено северное сияние. Авторы даже не ожидали увидеть подобное и сначала растерялись, но затем все-таки сделали несколько кадров.

Отмечается, что людям также удалось увидеть редкое природное явление на трассе «Сортавала». Напоминаем, что жители региона второй раз за год наблюдают его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что северное сияние заметили над Ладожским озером.

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