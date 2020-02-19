В Ленобласти любовались северным сиянием

Некоторые очевидцы поделились снимками красивого природного явления.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. Обо всем россияне, проживающие границе Ленинградской области с Карелией, рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Северное сияние СПб Ленобласть». Там опубликовали несколько снимков, на которых запечатлено северное сияние. Авторы даже не ожидали увидеть подобное и сначала растерялись, но затем все-таки сделали несколько кадров.

Отмечается, что людям также удалось увидеть редкое природное явление на трассе «Сортавала». Напоминаем, что жители региона второй раз за год наблюдают его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что северное сияние заметили над Ладожским озером.