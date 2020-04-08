Петербургский кинотеатр нарушил права работников при приеме на работу

Петербургский кинотеатр нарушил права работников при приеме на работу
В работе кинотеатра найдено нарушение. Фото: unsplash.com

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила работу кинотеатра ООО «Синема-Лайн». Выяснилось, что организация допустила нарушения трудового законодательства.

Проверка показала, что при приеме на работу ООО «Синема-Лайн» требовало от потенциальных сотрудников наличие регистрации по месту жительства или месту пребывания. Это нарушает гарантии при заключении трудового договора, пояснили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес руководителя ООО «Синема-Лайн» внесено представление об устранении нарушений. Документ находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала сделать кинотеатр «Формула кино Жемчужина» на Петергофском шоссе доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения.

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