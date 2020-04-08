Утром 8 апреля жители Петербурга стали гораздо лучше соблюдать самоизоляцию

Во вторник, 7 апреля, индекс самоизоляции Северной столицы опустился до тревожного показателя в 2,9. На улицах было крайне много людей.

Вероятно, на редкость хорошая погода 7 апреля спровоцировала горожан на нарушение самоизоляционного режима. Тем не менее, не стоит забывать, что условия, в которых мы находимся сейчас — чрезвычайные, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому оставаясь дома, мы спасаем себя и окружающих, а также помогаем стране как можно скорее справиться с этой сложной, в том числе, экономически, ситуацией.

Утром 8 апреля петербуржцы, к счастью, одумались, и город вернулся на лидирующие позиции в рейтинге по индексу самоизоляции. По данным на 8:00 показатель Северной столицы — 3,7, что гораздо лучше, чем, например, у москвичей или в Минске.

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