В Петербурге полиция раскрыла «киднеппинг», «благодаря» проходящей мимо старушке

В Петербурге полиция раскрыла &#171;киднеппинг&#187;, &#171;благодаря&#187; проходящей мимо старушке
К счастью, "похищение ребенка" обернулось просто забавной историей. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы успешно задержали «похитителей» маленькой девочки на Васильевском острове. Оказалось, что это её родители.

История началась возле одного из домов по Гаванской улице на Васильевском острове. Родители пытались заставить упирающуюся дочку сесть в машину. После того, как ребенок все-таки забрался в салон, семья спокойно отправилась по делам, даже не зная, что их ждет.

Оказалось, что всю ситуацию наблюдала встревоженная старушка. Пенсионерка сразу же позвонила в полицию и рассказала, что девочку силой запихивают в машину. Немедленно был объявлен план «перехват», в результате которого автомобиль родителей четырехлетней малышки быстро задержали. Отцу ребенка пришлось возвращаться домой за свидетельством о рождении, доказывающем родство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о похожем «похищении», но в Приморском районе и в отношении взрослого человека.

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