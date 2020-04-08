В 122-й больнице в Петербурге скончался пациент, у которого посмертно выявили коронавирус

Отмечается, что пациент находился в одноместной палате и контакт с другими больными был полностью исключен. Фото: Baltphoto

Отмечается, что пациент находился в одноместной палате и контакт с другими больными был полностью исключен. Фото: Baltphoto

Утром 8 апреля в 122-й клинической больнице имени Соколова на проспекте Культуры скончался мужчина. У него посмертно диагностировали коронавирус.

В медицинское учреждение пациент попал с гангреной стопы. Мужчину, проживающего в другом городе, в петербургскую больницу доставила одна из компаний ДМС, объясняет «Доктор Питер». Специалисты успели сделать несколько важных диагностических процедур, но уже спустя 36 часов пациент с симптомами пневмонии скончался.

Столь стремительное развитие событий вызвало у врачей подозрение, и мужчину исследовали на коронавирус. Спустя несколько часов после его смерти пришли результаты анализов: тест на COVID-19 оказался положительным. Сейчас в больнице активно проводят противоэпидемические мероприятия и расследования. Все, с кем мог контактировать заболевший, отправлены на карантин.

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