Охотники за металлом в Петербурге испугались коронавируса

Охотники за металлом в Петербурге испугались коронавируса
В Петербурге сократились кражи люкового оборудования. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Количество краж люкового оборудования в Петербуре снизилось более чем в два раза. Статистика была отмечена на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», за первые три месяца 2020 года в городе произошло 73 кражи люкового оборудования. За аналогичный период прошлого года в Петербурге пропало 168 единиц оборудования.

Лидером по количеству краж по-прежнему остается Невский район. На его территории зафиксирована пропажа 24 единиц люкового оборудования. Следом идут Центральный и Калининский район, где произошло по 13 краж.

Ни одного случая похищения не зарегистрировано в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Кировском, Красносельсом и Пушкинском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году в Петербурге похитили 111 чугунных крышек люков на сумму 407 тыс. рублей.

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