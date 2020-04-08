Охотники за металлом в Петербурге испугались коронавируса

Количество краж люкового оборудования в Петербуре снизилось более чем в два раза. Статистика была отмечена на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», за первые три месяца 2020 года в городе произошло 73 кражи люкового оборудования. За аналогичный период прошлого года в Петербурге пропало 168 единиц оборудования.

Лидером по количеству краж по-прежнему остается Невский район. На его территории зафиксирована пропажа 24 единиц люкового оборудования. Следом идут Центральный и Калининский район, где произошло по 13 краж.

Ни одного случая похищения не зарегистрировано в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Кировском, Красносельсом и Пушкинском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году в Петербурге похитили 111 чугунных крышек люков на сумму 407 тыс. рублей.