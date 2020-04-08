Стало известно, сколько COVID-19 может прожить в квартире

Новый тип коронавируса может оставаться в квартире, в которой живет зараженный человек, до четырех дней.

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал «Газете.ру», что во время болезни зараженный должен проживать в квартире один, поскольку его место проживания является потенциально опасным для заражения.

По словам пульмонолога, вирус может прожить на поверхностях в квартире максимум 72 часа, после чего он умирает. Он также заявил, что вирус не надо сравнивать с сибирской язвой, которая может жить долгие годы, распространяясь спорами.

В Минздраве также посоветовали провести генуборку с антисептиками после выздоровления человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали о тех, кто бессимптомно переболел коронавирусом.