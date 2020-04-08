Эксперты рассказали о тех, кто бессимптомно переболел коронавирусом

Они заявили, что у таких пациентов обнаружили поражения легких.

Об этом стало известно 8 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на портал Радиологического обществе Северной Америки. Они отметили, что после исследования результатов компьютерной томографии людей, находившихся на лайнере Diamond Princess, стало ясно, что у переболевших без симптомов есть поражения легких. По крайней мере, изменения обнаружили у большинства пациентов. Речь идет об «эффекте матового стекла».

Теперь эксперты убеждены, что инфекция наносит вред не только тем людям, которые сложно переносят болезнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эпидемиолог из США рассказал о лучшем средстве защиты от коронавируса. Специалист считает, что главная сложность — не касаться лица руками, так вероятность подхватить болезнь сводится к минимуму.