В США за сутки погибло рекордное число зараженных коронавирусом

В США зафиксировано рекордное число смертельных случаев из-за заражения коронавирусом. Число погибших из-за коронавируса за сутки составило 1973 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в США число подтвержденных случаев заражения достигло 430 376. Умерли 14 739 человек, выздоровели 23 707.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.