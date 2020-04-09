США вышли на второе место по числу жертв коронавируса

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса
Флаг США. Фото: Pixabay

США вышли на второе место по смертности от коронавируса нового типа среди мировых стран, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в США число жертв коронавируса достигло 14 817, при этом в Испании этот показатель составляет 14 792. Первое место в мире по числу жертв коронавируса занимает Италия, там зафиксировано 17 669 смертей.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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