США вышли на второе место по числу жертв коронавируса

США вышли на второе место по смертности от коронавируса нового типа среди мировых стран, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, в США число жертв коронавируса достигло 14 817, при этом в Испании этот показатель составляет 14 792. Первое место в мире по числу жертв коронавируса занимает Италия, там зафиксировано 17 669 смертей.
Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.