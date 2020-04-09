В Сосновом Бору могут ввести тестовый режим ЧС

В Сосновом Бору могут ввести тестовый режим ЧС
ЛАЭС / Фото: Baltphoto

Тестовый режим ЧС могут ввести в городе Сосновый Бор в Ленобласти.

В Сосновом Бору находится Ленинградская атомная станция. По предварительной информации, у одного из сотрудников первый тест выявил коронавирус.

В пресс-службе администрации региона отметили, что введение тестового режима ЧС в Сосновом Бору рассматривается, потому что в городе расположены стратегические объекты. Но вопроса о немедленном «закрытии» города нет.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в Ленобласти число зараженных коронавирусом выросло до 94 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дрозденко заявил, что если ограничения и введутся, они не повлияют на транзитные перевозки и на любые услуги, связанные с транспортом. Все меры, которые принимаются, необходимы для недопущения перемещения большого потока людей, которые могут быть инфицированы, в различные соседние населенные пункты.

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