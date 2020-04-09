В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 955

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Литве достигло 955 человек. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики.

За сутки было зафиксировано 42 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами коронавируса в стране стали 15 человек. Выздоровели восемь пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 527 036 человек. Скончались 88 565, при этом 331 354 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.