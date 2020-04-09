Мосты Петербурга полностью готовы к навигации

Мосты Петербурга полностью готовы к навигации
Разводка Дворцового моста. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурга начинается навигационный период. Мосты по данным ГБУ «Мостотрест» полностью готовы к разводке.

Первыми начнут разводиться мосты на Неве при наличии заявок ФБУ «Администрация «Волого-Балт». Начало разводки на рукавах Невы намечено на 20 апреля, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

График разводки мостов в 2020 году останется прежним. Пролеты Володарского, Дворцового, Благовещенского и Тучкова мостов, как и раньше, будут поднимать дважды за ночь. Разводка Сампсониевкого, Гренадерского и Кантемировского мостов будет проводиться по предварительной заявки.

Перед началом навигационного периода специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» провели более полсотни технологических разводок. Часть мостов была отремонтирована, среди них Литейный, Володарский и Троицкий.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГБУ "Мостотрест" крти мосты новости спб развод мостов разводка мостов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неуверенный Mercedes получил удар сзади на Народной
Установлена эффективность диагностики COVID-19 по анализу крови
В Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы
Пулково переходит на новый режим работы из-за коронавируса
Житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор
«Мост глупости» поймал еще одну Газель
Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев
В Петербурге тонны цитрусовых из семи стран мира прошли контроль ...