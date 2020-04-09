Мосты Петербурга полностью готовы к навигации

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурга начинается навигационный период. Мосты по данным ГБУ «Мостотрест» полностью готовы к разводке.

Первыми начнут разводиться мосты на Неве при наличии заявок ФБУ «Администрация «Волого-Балт». Начало разводки на рукавах Невы намечено на 20 апреля, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

График разводки мостов в 2020 году останется прежним. Пролеты Володарского, Дворцового, Благовещенского и Тучкова мостов, как и раньше, будут поднимать дважды за ночь. Разводка Сампсониевкого, Гренадерского и Кантемировского мостов будет проводиться по предварительной заявки.

Перед началом навигационного периода специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» провели более полсотни технологических разводок. Часть мостов была отремонтирована, среди них Литейный, Володарский и Троицкий.