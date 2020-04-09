Андрей Малахов рассказал о результатах теста на коронавирус

Андрей Малахов рассказал о результатах теста на коронавирус
Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007/

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что сдал два теста на коронавирус, и они показали отрицательный результат.

«У меня такой психотип, что волнуюсь больше за окружающих, чем за себя», —отметил он, сообщает Teleprogramma.pro.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 527 036 человек. Скончались 88 565, при этом 331 354 человека выздоровели. За последние сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев заражения в 50 российских регионах и пять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 10 131 зараженных, 76 погибших, выздоровели 698 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиолог из США рассказал о лучшем средстве защиты от коронавируса. Одноразовые перчатки, по его мнению, абсолютно бесполезны. Специалист считает, что главная сложность — не касаться лица руками, так вероятность подхватить болезнь сводится к минимуму.

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