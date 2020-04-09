В Ленобласти зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Ленобласти зафиксировано 18 новых случаях заражения коронавирусом. В Петербурге за сутки заболели коронавирусом 44 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Новые случаи заражения выявлены в Тосно (два человека), Первомайском (три человека), Рощино (два человека). По одному человеку — в Гончарово, Саперном, Шлиссельбурге, СНТ Восход, Кузьмоловский, ДНП Андреевка, Новосаратовка, Мурино, Всеволожске, Кобралово и Тихвине. Число зараженных коронавирусом выросло до 112 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев заражения в 50 российских регионах и пять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 10 131 зараженных, 76 погибших, выздоровели 698 человек.