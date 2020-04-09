В Ленобласти зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Ленобласти зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев заражения. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти зафиксировано 18 новых случаях заражения коронавирусом. В Петербурге за сутки заболели коронавирусом 44 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Новые случаи заражения выявлены в Тосно (два человека), Первомайском (три человека), Рощино (два человека). По одному человеку — в Гончарово, Саперном, Шлиссельбурге, СНТ Восход, Кузьмоловский, ДНП Андреевка, Новосаратовка, Мурино, Всеволожске, Кобралово и Тихвине. Число зараженных коронавирусом выросло до 112 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев заражения в 50 российских регионах и пять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 10 131 зараженных, 76 погибших, выздоровели 698 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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