Новые случаи заражения COVID-19 за сутки подтвердились в 50 регионах

Российские медики ежедневно обновляют информацию о числе зараженных COVID-19. За сутки инфекция подтвердилась у пациентах в 50 регионах страны.

Так, в среду, 8 апреля, выявили 1 459 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших в Москве — 857 человек. На втором месте по инфицированию находится Московская область, там вирус подтвердился у 199 жителей. В Петербурге за минувшие сутки стало на 44 пациента с СOVID-19 больше.

Как сообщил оперштаб, новые случаи инфицирования подтвердились также в Брянской области, Республике Коми, Владимирской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Астраханской области, Ивановской области, Дагестане, в Тульской области, Курской и Архангельской областях.

В остальных регионах менее десяти зараженных за сутки. Вчера скончались 12 зараженных COVID-19, 118 смогли побороть болезнь.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. Граждан России просят соблюдать режим самоизоляции, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали лечить инфицированных COVID-19 переливанием крови переболевших.