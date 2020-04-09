Петербурженку оштрафовали за приглашение гостей во время самоизоляции

Девушка вернулась из Норвегии и должна была пребывать на карантине у себя дома без посторонних. Судя по всему, ей стало скучно и она пригласила своих друзей. За это ее привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Василеостровский районный суд оштрафовал девушку за подобное легкомыслие на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Жительница города на Неве вернулась домой 3 апреля и была осведомлена о необходимости соблюдения двухнедельного карантина. Но уже 6 апреля в квартиру девушки пришли ее знакомые.

По состоянию на 9 апреля, в Северной столице зафиксировано 373 случая инфицирования COVID-19. Успешно выздороветь смогли 53 человека. Летальных случаев зафиксировано 4. На домашнем карантине находятся 7987 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили штрафы для нарушителей режима изоляции.