С пятницы в Петербурге увеличат число автобусных маршрутов

Еще несколько автобусов вышли на маршруты уже сегодня. Фото: Baltphoto

Еще несколько автобусов вышли на маршруты уже сегодня. Фото: Baltphoto

Вероятно, повышенный спрос на общественный транспорт в последнее время привел к необходимости запуска дополнительных автобусных маршрутов.

Уже в пятницу, 10 апреля, на улицы Северной столицы выйдут еще 47 автобусов. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают в СПб ГУП «Пассажиравтотранс». В частности, дополнительный транспорт выделят на маршруты автобусов №№8, 11, 102, 142, 145, 145а, 326. Такое решение в учреждении приняли, изучив результаты мониторинга пассажиропотока.

Тем не менее, в «Пассажиравтотрансе» петербуржцам напоминают, что, ввиду эпидемии коронавирусной инфекции, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить выходы на улицу, а также передвижение по городу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на транспортные и дорожные предприятия не распространяются ограничения, установленные правительством: они продолжают работать.