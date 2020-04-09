В Рособрнадзоре рассказали, почему могут снова перенести ЕГЭ

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru
ЕГЭ и ОГЭ точно состоятся Фото: kremlin.ru

Даты сдвинут в том случае, если будет существовать угроза для здоровья школьников.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что экзамены для одиннадцатиклассников могут перенести только в том случае, если будет риск распространения коронавируса. Власти ни в коем случае не хотели бы рисковать здоровьем школьников.

Напоминаем, что стар дачи ЕГЭ назначен на восьмое июня, хотя обычно экзамены начинали сдавать еще в конце мая. К слову, об отмене речи не идет – также в ведомстве убеждены, что не хотят менять схему сдачи единого экзамена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сдать ЕГЭ дистанционно смогут только выпускники, имеющие проблемы со здоровьем.

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