Дрозденко увидел первого аиста

Дрозденко увидел первого аиста
Дрозденко был рад увидеть птицу. Фото: https://www.instagram.com/

Губернатор считает, что это – хороший знак во время распространения коронавируса.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что увидел первого аиста в деревне Кузнецово, когда возвращался из Луги. Дрозденко убежден, что птица – хороший знак, а, значит, скоро все наладится.

«Судя по всему, только у Вас остаётся возможность любоваться птичками в живой природе. А что делать, нам — охотникам?»,

— возмущается один из пользователей.

Напоминаем, что в Ленинградской области введен режим самоизоляции. Сам глава региона старается по возможности решать все вопросы дистанционно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко осмотрел стройплощадки в Сертолово и проверил, как там защищаются от коронавируса.

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