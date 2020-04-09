Дрозденко увидел первого аиста

Губернатор считает, что это – хороший знак во время распространения коронавируса.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что увидел первого аиста в деревне Кузнецово, когда возвращался из Луги. Дрозденко убежден, что птица – хороший знак, а, значит, скоро все наладится.

«Судя по всему, только у Вас остаётся возможность любоваться птичками в живой природе. А что делать, нам — охотникам?»,

— возмущается один из пользователей.

Напоминаем, что в Ленинградской области введен режим самоизоляции. Сам глава региона старается по возможности решать все вопросы дистанционно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко осмотрел стройплощадки в Сертолово и проверил, как там защищаются от коронавируса.