Российские регионы массово смягчают ограничительные меры против коронавируса

В России регионы начали смягчать ограничительные меры, которые ранее были введены в рамках борьбы с COVID-19. Ослабили режим самоизоляции две трети регионов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на подписанные властями субъектов нормативно-правовые акты, режим самоизоляции был смягчен в 56 из 85 российских регионах. Они также расширили список предприятий, которые продолжат работу во время нерабочих дней.

Так, свою работу продолжат МФЦ, службы занятости, нотариальные и страховые компании, оптики, химчистки и другие организации и производства.

Некоторые регионы разрешили своим жителям временно переезжать на дачу и самоизолироваться там, гулять с детьми возле дома и совершать пробежки, при условии соблюдения социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы регионы РФ, до которых не добрался коронавирус.