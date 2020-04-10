Джонсон может вернуться на работу только через месяц

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заболевший коронавирусом, сможет вновь приступить к своим обязанностям только через месяц.

Политик полностью восстановится как минимум через месяц, пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

По словам источников, даже после этого возвращение британского премьера к своим обязанностям будет носить постепенный характер.

В больницу премьер попал 5 апреля после того, как стало понятно, что высокая температура держится уже слишком долго. О болезни политик сообщил еще в конце марта, тогда он рассказал, что чувствует себя вполне нормально, а рабочие обязанности продолжает выполнять в удаленном формате. Уже 2 апреля, после того как болезнь дала о себе знать, Джонсон заявил об ухудшении самочувствия и повышении температуры. Его самочувствие начало улучшаться и политика перевели из реанимации в обычную палату.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 604 967 человек. Скончались 95 739, при этом 356 673 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с аналогичным диагнозом в одну из берлинских клиник помещен популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн.