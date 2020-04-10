Кролик из «Винни Пуха» призвал «домоседствовать» и не ходить в гости по утрам

Герои российских мультфильмов рассказали в мини-роликах о профилактике коронавируса. Например, кролик из «Винни Пуха» призвал всех «домоседствовать»и не ходить в гости по утрам.

Минздрав России, киностудия «Союзмультфильм» и НМИЦ Здоровья детей представили новую серию видеороликов, в которых персонажи советских мультфильмов рассказывают о том, как важно оставаться дома, беречь себя и своих близких во время пандемии коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм», сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 607 595 человек. Скончались 95 785, при этом 357 164 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.