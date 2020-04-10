В правительстве Британии рассказали о состоянии Бориса Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон по-прежнему находится в больнице на раннем этапе выздоровления.

«Премьер находится в палате в больнице и выздоравливает, его выздоровление на раннем этапе. Премьер по-прежнему пребывает в очень хорошем настроении», — рассказал представитель канцелярии правительства, сообщает РИА «Новости».

В больницу премьер попал 5 апреля после того, как стало понятно, что высокая температура держится уже слишком долго. О болезни политик сообщил еще в конце марта, тогда он рассказал, что чувствует себя вполне нормально, а рабочие обязанности продолжает выполнять в удаленном формате. Уже 2 апреля, после того как болезнь дала о себе знать, Джонсон заявил об ухудшении самочувствия и повышении температуры. Его самочувствие начало улучшаться и политика перевели из реанимации в обычную палату.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 621 348 человек. Скончались 97 179, при этом 366 215 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.