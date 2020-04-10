Минздрав сообщил о нехватке средств защиты и ИВЛ

Аппаратов ИВЛ не хватает во всем мире. Фото: Pixabay

Аппаратов ИВЛ не хватает во всем мире. Фото: Pixabay

Коронавирус серьезно испытывает на прочность российскую систему здравоохранения.

Ситуацию с нехваткой необходимых медицинских средств и оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, глава Минздрава Михаил Мурашко, назвал стрессом. Об это он сказал в эфире канала «Россия 24».

В связи с этим, оснащение больниц будет взято на контроль, как и общее состояние системы здравоохранения. Система должна нормально функционировать как для оказания срочной помощи, так и для плановой.

В данный момент, в России дополнительно оборудуют 94500 коек для пациентов с COVID-19. Цифра может увеличиться.

Данные по необходимому количеству коек, оборудования и лекарств уже имеются. Все необходимые меры по «мобилизации» будут реализовываться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременную петербурженку с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ.