Четырех арабов с биноклем и картой задержали у границы в Ивангороде

Иностранцы пытались сбежать в Эстонию. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Иностранцы пытались сбежать в Эстонию. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Четырех выходцев из африканской страны задержали в пограничной зоне близ Ивангорода в Ленинградской области. Они рассчитывали через реку Нарву попасть в Эстонию.

Иностранцы были замечены 8 апреля. Документов на право пребывания в пограничной зоне или выезда в страны ЕС у них не было, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе разбирательств было установлено, что выходцы из Африки планировали нарушить госграницу РФ. При себе у них обнаружили бинокль, пищевую полиэтиленовую пленку, скотч, а также карту предполагаемого маршрута убытия в Эстонию.

Суд признал иностранцев виновными в нарушении правил въезда в Россию. Им предстоит выплатить штраф и принудительно покинуть территорию РФ.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что двое петербуржцев на моторной лодке случайно заплыли в Эстонию.