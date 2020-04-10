Четырех арабов с биноклем и картой задержали у границы в Ивангороде

Четырех выходцев из африканской страны задержали в пограничной зоне близ Ивангорода в Ленинградской области. Они рассчитывали через реку Нарву попасть в Эстонию.
Иностранцы были замечены 8 апреля. Документов на право пребывания в пограничной зоне или выезда в страны ЕС у них не было, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
В ходе разбирательств было установлено, что выходцы из Африки планировали нарушить госграницу РФ. При себе у них обнаружили бинокль, пищевую полиэтиленовую пленку, скотч, а также карту предполагаемого маршрута убытия в Эстонию.
Суд признал иностранцев виновными в нарушении правил въезда в Россию. Им предстоит выплатить штраф и принудительно покинуть территорию РФ.
Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что двое петербуржцев на моторной лодке случайно заплыли в Эстонию.