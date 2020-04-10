Под Петербургом заметили краснокнижного розового пеликана

Впервые розовых пеликанов под Петербургом заметили в 1881 году, в районе Ораниенбаума. Во второй раз встреча произошла спустя почти 40 лет, в 1928 году, на Ладоге. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Впервые розовых пеликанов под Петербургом заметили в 1881 году, в районе Ораниенбаума. Во второй раз встреча произошла спустя почти 40 лет, в 1928 году, на Ладоге. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Неподалеку от Северной столицы очевидцы заметили крайне редкую птицу, розового пеликана. Последний раз его видели в окрестностях почти сто лет назад, в 1928 году.

О невероятной находке рассказали в группе «Каждой твари по паре» во «Вконтакте» в пятницу, 10 апреля. Наблюдать за розовым пеликаном посчастливилось орнитологу Сергею Георгиевичу Лобанову, который поделился с участниками сообщества фотографиями птицы.

Он примкнул к стае чаек, плескавшихся в озере рядом с Гатчиной. Отметим, что в России обитает лишь два вида пеликанов — розовый и кудрявый, и оба они селятся в Крыму, дельте Волги или Причерноморье. Каким образом гигантская птица оказалась в наших краях — неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рядом с Петербургом нашли поляну редких краснокнижных грибов, саркосом.