Бесплатный доступ к онлайн-сервисам планируют распространить на мобильный интернет

После запуска эксперимента заходить на социально значимые ресурсы бесплатно могут лишь те пользователи, у кого есть действующий договор с оператором - участником эксперимента. Фото: pixabay.com

После запуска эксперимента заходить на социально значимые ресурсы бесплатно могут лишь те пользователи, у кого есть действующий договор с оператором - участником эксперимента. Фото: pixabay.com

Бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам хотя в экспериментальном порядке распространить на смартфоны.

После введения всеобщего режима самоизоляции крупнейшие отечественные сотовые операторы (МТС, МегаФон, Билайн и «Ростелеком») совместно с Минкомсвязи РФ объявили, что с 1 апреля по 1 июля 2020 года клиенты даже при отсутствии средств на счету или отрицательном балансе могут пользоваться сервисами, которые признаны социально значимыми.

В перечень таковых вошли проекты Mail.ru Group и «Яндекса», включая социальные сети: «Одноклассники» и «ВКонтакте». Кроме того, доступны при любом балансе сайты банков и средств массовой информации, агрегаторы такси и сервисы по доставке продуктов и готовой еды. Пока меры распространяются только на фиксированный интернет, но правительство уже ведет переговоры с операторами о расширении этих мер и на мобильный интернет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роскачестве рассказали о новых протестированных смартфонах.