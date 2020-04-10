Стало известно, во сколько обойдется лечение Надежды Бабкиной

При этом окончательный диагноз певице все еще не поставлен. Фото: Instagram @ngbabkina

При этом окончательный диагноз певице все еще не поставлен. Фото: Instagram @ngbabkina

Сейчас известная российская певица Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме. Она находится в одной из больниц Москвы, куда попала, по предварительной информации, с пневмонией.

70-летнюю Надежду Георгиевну положили в клинику 1 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако первые тесты опровергли подозрения врачей. Тем не менее, состояние Бабкиной не улучшалось, её пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому, чтобы увеличить эффективность лечения.

Сейчас её директор Александр Велор отмечает, что состояние певицы стабильное, с положительной динамикой. «Комсомольская правда» добавляет, что артистка лежит в закрытом инфекционном боксе одной из частных клиник. Платить за палату приходится 25 тысяч в сутки. Семья Бабкиной уже внесла залог в размере 300 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозрение на коронавирус у Льва Лещенко не подтвердилось. Певца успешно выписали из Коммунарки.