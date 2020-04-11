В Ленобласти зафиксировали 5 новых случаев COVID-19

Пока что, нельзя точно сказать, когда закончится пандемия. Фото: Pixabay

Пока что, нельзя точно сказать, когда закончится пандемия. Фото: Pixabay

Таким образом, в 47 регионе по состоянию на 11 апреля, оказались инфицированы коронавирусом уже 134 человека. О новых подтвержденных случаях сообщает Роспотребнадзор по Ленинградской области.

Справиться с болезнью и выздороветь смогли уже трое местных жителей. К счастью, летальных случаев до сих пор не фиксируется.

Известно также и в каких населенных пунктах выявили новых заболевших: Янино-1 (Всеволожский район), Выборг, Рощино (Выборгский район), Ульяновка (Тосненский район).

Напомним, вчера, 10 апреля, в Ленобласти заработали 6 районных лабораторий, в которых исследуются биоматериалы граждан на предмет коронавируса. Анализы делаются по назначению врача и в случае появления соответствующих симптомов. В сутки в области проводятся 1700 анализов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть подготовила отдельную клинику для лечения больных коронавирусом.