Ленобласть подготовила отдельную клинику для лечения больных коронавирусом

Власти Ленинградской области, где выявлен 31 случай заражения, организовали отдельный госпиталь на 130 коек для пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Ранее всех инфицированных отправляли в больницы Санкт-Петербурга, однако теперь в этом нет необходимости, сообщили в пресс-службе региональной администрации в четверг, 2 апреля. Во флагманский госпиталь переоборудовали кардиодиспансер Ленинградской областной клинической больницы.

Из 130 подготовленных мест 35 оснащены аппаратами ИВЛ и мониторами для слежения за пациентами с осложнениями на дыхательные пути. В медучреждение уже закупили все необходимое, сотрудники сейчас проходят обучение по работе с зараженными COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 47 регионе врачам будут выплачивать надбавки за работу с коронавирусными пациентами.