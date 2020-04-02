Ленобласть доплатит врачам за лечение коронавирусных больных

Ленобласть доплатит врачам за лечение коронавирусных больных
Власти поощрят медиков. Фото: pixabay.com

Медики получает около 40 тысяч рублей за помощь пациентам.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что все работники среднего медицинского персоналы, которые лечат коронавирусных больных, получат доплаты – они будут равняться окладу докторов. Глава региона отметил, что сейчас вся надежда на медиков, поэтому их нужно поддерживать.

«Медики — на переднем крае, от них сейчас зависит очень многое»,

— считает губернатор Александр Дрозденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналисты уличили СМИ во лжи об Александре Дрозденко. Некоторые журналисты переврали информацию, полученную во время проведения онлайн-совещания по поводу распространения коронавируса.

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